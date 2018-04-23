Успенский обратился в СК из-за грубой переработки «Простоквашино»

Писатель Эдуард Успенский обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет (СК) и Счетную палату из-за выхода новых серий мультсериала «Простоквашино». Об этом Rambler News Service сообщил его юрист Константин Леонтьев.

«Выпущенная "Союзмультфильмом" новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал», — отметил Успенский в своем заявлении.

Автор подчеркнул, что первый эпизод за первые сутки посмотрели 13 миллионов человек. По его мнению, это «свидетельствует об особо крупном размере правонарушения». «Прошу вас рассмотреть указанные факты и, в случае их подтверждения, принять меры, предусмотренные уголовным и иным законодательством Российской Федерации», — заключил Успенский.

В студии «Союзмультфильм» выразили надежду уладить ситуацию путем переговоров. «Все права на экранизацию мультсериала "Простоквашино" принадлежат "Союзмультфильму". Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы. Несмотря на все упреки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству. О чем и упомянули в титрах первой серии», — отметили в пресс-службе компании.

По сюжету новых серий, герои начинают использовать современные технологии. Так, Шарик становится блогером, а почтальон Печкин рассказывает о возможности интернета при отправлении посылок.

Кот Матроскин, а также мальчик Дядя Федор и пес Шарик впервые появились в повести Успенского «Дядя Федор, пес и кот» в 1973 году. На основе этой повести сняли мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

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