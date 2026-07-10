Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала об опасностях поездок в Италию

Олимпийская чемпионка Мельникова назвала Неаполь своеобразным местом

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале рассказала об опасностях поездок в Италию.

Спортсменка заявила, что посетила Неаполь, отметив, что никогда ранее не бывала в этом городе. Она назвала Неаполь своеобразным местом, которое полностью отличается от северной части страны.

«Здесь гористая местность и такие узкие улочки, что проезжая часть еле-еле пропускает одну машину, которая почти задевает дома боковыми стеклами», — поделилась Мельникова. Она добавила, что когда ее вез таксист, у нее возникло ощущение, что они вот‑вот во что‑то врежутся, но в итоге водитель благополучно доставил ее без происшествий.

Ранее Мельникова раскрыла отношение иностранцев к соотечественникам. Спортсменка заявила, что в гимнастике очень дружелюбная обстановка.