Опубликованы ранее неизвестные подробности личной жизни ключевого командира ЧВК «Вагнер»

Mash: В России живет внебрачная дочка-украинка сооснователя Вагнера Дмитрия Уткина

В России живет внебрачная дочка-украинка Дмитрия Уткина с позывным Вагнер, ключевого командира и сооснователя одноименной частной военной компании (ЧВК). Ранее неизвестные подробности личной жизни Уткина опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации издания, в начале девяностых Уткин был в отношениях с жительницей Кировоградской области Украины — женщина забеременела и родила дочь, Анну. Отношения пара так и не зарегистрировала.

После смерти Уткина в авиакатастрофе его внебрачная дочь осталась без наследства и пыталась через суд добиться получения права на часть собственности отца.

Ранее ветеран ЧВК «Вагнер» указал на несостыковку в смерти владельца ЧВК Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.