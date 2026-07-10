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07:41, 10 июля 2026Россия

Опубликованы ранее неизвестные подробности личной жизни ключевого командира ЧВК «Вагнер»

Mash: В России живет внебрачная дочка-украинка сооснователя Вагнера Дмитрия Уткина
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В России живет внебрачная дочка-украинка Дмитрия Уткина с позывным Вагнер, ключевого командира и сооснователя одноименной частной военной компании (ЧВК). Ранее неизвестные подробности личной жизни Уткина опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации издания, в начале девяностых Уткин был в отношениях с жительницей Кировоградской области Украины — женщина забеременела и родила дочь, Анну. Отношения пара так и не зарегистрировала.

После смерти Уткина в авиакатастрофе его внебрачная дочь осталась без наследства и пыталась через суд добиться получения права на часть собственности отца.

Ранее ветеран ЧВК «Вагнер» указал на несостыковку в смерти владельца ЧВК Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

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