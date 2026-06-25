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12:50, 25 июня 2026Россия

Ветеран ЧВК «Вагнер» указал на несостыковку в смерти Пригожина и Уткина

Ветеран ЧВК «Вагнер» заявил, что Пригожин и Уткин не могли лететь в одном самолете
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин и ключевой командир формирования Дмитрий Уткин не могли оба лететь в самолете, который потерпел крушение в Тверской области. На несостыковку в их смерти указал ветеран ЧВК с позывным Капсула в беседе с «Царьградом».

По его словам, Уткин всегда следил за безопасностью среди руководства «Вагнера». В частности, командиры выходили на перекуры отдельно друг от друга, а их машины и маршруты, по которым они следовали, постоянно менялись. Более того, служба безопасности тщательно досматривала экипаж перед любым полетом, добавил Капсула.

На основе этих фактов ветеран сделал вывод, что Пригожин и Уткин не могли вдвоем стать жертвами крушения самолета под Тверью.

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Бизнес-джет Embraer-135 Евгения Пригожина, который летел из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области 23 августа 2023 года. Согласно одной из версий происшествия, на борту самолета бизнесмена могло быть заложено взрывное устройство. Помимо Пригожина и Уткина, в бизнес-джете находились и другие члены ЧВК: Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин. После начала расследования президент России Владимир Путин заявил, что в телах погибших обнаружили фрагменты ручных гранат, а внешнего воздействия на самолет не было.

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