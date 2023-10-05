Путин впервые раскрыл детали катастрофы самолета Пригожина. В телах нашли осколки гранат

Путин: в телах погибших при крушении самолета с Пригожиным нашли осколки гранат

В телах погибших при крушении самолета Embraer-135 главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина нашли осколки ручных гранат. Такие детали авиакатастрофы раскрыл президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума в четверг, 5 октября. Трансляция мероприятия шла на сайте форума.

Глава государства сообщил, что ему об этом на днях доложил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Внешнего воздействия на самолет Пригожина, по словам Путина, не было

«В телах погибших в авиакатастрофе [с Евгением Пригожиным] обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт, результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации», — пояснил Путин.

При этом, по словам главы государства, следствие на данный момент еще не завершено.

Путин заявил о необходимости экспертизы на наличие наркотиков в телах погибших

Президент заявил, что экспертиза на наличие алкоголя или наркотиков в крови погибших при крушении не проводилась. Затем он напомнил, что ФСБ при обыске офиса компании в Санкт-Петербурге обнаружила 10 миллиардов наличными и пять килограмм кокаина.

«На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», — добавил глава государства.

Самолет Пригожина разбился 23 августа, на борту находился он и командиры «Вагнера»

Воздушное судно Embraer-135 потерпело крушение 23 августа около села Куженкино в Тверской области во время рейса Москва — Петербург. На его борту находились 10 человек, спасти никого не удалось. Кроме Пригожина, в списках пассажиров числились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин. Также в самолете находились три члена экипажа.

В конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в качестве одной из версий рассматривается «преднамеренное злодеяние». Однако, по его словам, однозначных выводов по расследованию авиакатастрофы на тот момент не было.