Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего под Тверью самолета Embraer

Росавиация опубликовала фамилии пассажиров упавшего в Твери самолета Embraer

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовала фамилии пассажиров упавшего в Тверской области самолета Embraer. Данные обнародованы в Telegram-канале ведомства.

Среди пассажиров значатся Среди них — Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, основатель и командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а также Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.

Полет, как добавили в Росавиации, осуществлялся на основании выданного в установленном порядке разрешения.

Частный самолет потерпел крушение вблизи поселка городского типа Куженкино в Тверской области в среду, 23 августа. Лайнер совершал рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Перед крушением очевидцы сообщали о двух сильных хлопках. Рассматривается несколько версий причин крушения. По некоторым данным, Следственный комитет России (СК РФ) допускает ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.