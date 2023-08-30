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17:34, 30 августа 2023Россия

МАК отказался расследовать крушение самолета Пригожина

ТАСС: МАК не проводит расследование крушения самолета Пригожина под Тверью

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина под Тверью. Об отказе стало известно ТАСС.

В комитете отметили, что не комментируют обстоятельства произошедшего.

«В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области», — разъяснили представители комитета.

На официальном сайте МАК в разделе «направления деятельности» говорится, что комитет «расследует все авиационные происшествия с воздушными судами государств-участников Соглашения как на их территориях, так и за их пределами, а также в рамках соглашений, заключенных с другими государствами».

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    Анна Щербакова
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