Кремль назвал одну из возможных причин крушения самолета с Пригожиным

Песков: крушение самолета Пригожина могло быть преднамеренным злодеянием

Выводов по расследованию авиакатастрофы с самолетом, на борту которого находился Евгений Пригожин, пока нет, но в качестве одной из версий рассматривается «преднамеренное злодеяние». Возможную причину назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По его словам, пока речи о международном расследовании катастрофы самолета Пригожина в Тверской области не идет. Этим занимается Следственный комитет России.

Выполнявшее рейс из Москвы в Санкт-Петербург воздушное судно Embraer-135 потерпело крушение вечером 23 августа. На борту бизнес-джета находились 10 человек, спасти никого не удалось.

Помимо Пригожина, в списках пассажиров числились Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин. Также в самолете летели три члена экипажа.