Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?

Flightradar24: перед крушением самолет Пригожина резко потерял высоту

Сервис Flightradar24 опубликовал отчет о полете самолета бизнесмена, основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Из него следует, что перед крушением борт резко потерял высоту — за 30 секунд воздушное судно снизилось сразу на 2,4 километра. Из документа видно, что пилот пытался подняться на прежнюю высоту, а затем вновь снизился.

Что произошло с самолетом Пригожина в полете

Борт набрал крейсерскую высоту в 8,5 километра в 18:10 и поддерживал ее меньше 10 минут — вплоть до 18:19. Эта высота ниже минимальной крейсерской для самолетов, чья скорость не превышает скорости звука — такие воздушные суда обычно придерживаются высоты в 10 километров.

После этого борт ненадолго снизился и вновь стал набирать высоту, поднявшись до 9,1 километра. Затем он снизился снова до высоты, близкой к изначальной.

Однако через 19 минут 53 секунды полета высота упала и больше уже не поднималась — сначала она снизилась на 500 метров, затем еще на 500, а через несколько секунд — еще на один километр.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Как разбился самолет Пригожина

Таким образом, за 30 секунд отслеживаемого полета самолет Embraer Legacy 600 потерял сразу 2,4 километра высоты, несмотря на попытки пилота восстановить ее.

В это время борт уже не отправлял информации о своем местонахождении. У Flightradar24 есть данные лишь о скорости самолета и его высоте.

После скачкообразного снижения борт прекратил подавать и эти данные — самолет рухнул в Тверской области возле села Куженкино Бологовского района.

Где упали обломки самолета Пригожина

Элемент хвостового оперения обнаружили в 3,5 километра от точки крушения бизнес-джета — деталь упала на поляне близ частного дома.

Фото: Виталий Шустров / ТАСС

Другой обломок нашли в двух километрах от места катастрофы. Что собой представляет эта деталь, не уточняется.

Очевидцы сообщили, что незадолго до крушения самолета слышали два сильных хлопка.

Видео с места крушения самолета

Судя по опубликованным кадрам, после падения борт почти полностью выгорел. Место крушения оцепили сотрудники полиции и экстренных служб, оцепление до сих пор не снято.

Следователи изучают обломки.

Кто был на борту самолета вместе с Пригожиным

По опубликованным Росавиацией спискам, среди пассажиров значились Евгений Пригожин, его подчиненный — командир Дмитрий Уткин, а также Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.

Кроме них, на борту были три члена экипажа. Как сообщали в МЧС, выжить не удалось никому. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Следователи рассматривают все версии случившегося — от ошибки пилотирования до технических неполадок.