Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:50, 24 августа 2023Россия

Под Тверью нашли еще один фрагмент самолета Пригожина

В Тверской области нашли элемент хвостового оперения самолета Пригожина

Фото: Marina Lystseva / Reuters

В Тверской области нашли еще один фрагмент упавшего самолета Embraer, пассажиром которого числился Евгений Пригожин. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его информации, специалисты нашли элемент хвостового оперения самолета — он находился в 3,5 километра от места крушения бизнес-джета. Обломок лежит на поляне близ въезда в поселок Куженкино в нескольких метрах от частного дачного участка.

Ранее сообщалось об обнаружении другого фрагмента бизнес-джета. Его также нашли близ поселка Куженкино Не уточнялось, обломок какой именно части самолета удалось найти, на месте работают сотрудники спецслужб.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован отчет о полете разбившегося самолета Пригожина

    Красную площадь временно закрыли для посетителей

    В США заявили о тяжелой ситуации ВСУ на фронте

    Под Тверью нашли еще один фрагмент самолета Пригожина

    В УЕФА отреагировали на отказ британцев выдать визу футболисту сборной России

    Бывший продюсер популярного реалити-шоу раскрыл изнанку проекта

    Названа причина тяги женщин к мужчинам высокого роста

    54-летняя Светлана Бондарчук поделилась новым фото в купальнике

    Диггер показал уровень воды в московском коллекторе во время ливня

    Россия в зоне СВО начала испытания «Барражирующего камикадзе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости