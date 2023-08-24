Под Тверью нашли еще один фрагмент самолета Пригожина

В Тверской области нашли элемент хвостового оперения самолета Пригожина

В Тверской области нашли еще один фрагмент упавшего самолета Embraer, пассажиром которого числился Евгений Пригожин. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его информации, специалисты нашли элемент хвостового оперения самолета — он находился в 3,5 километра от места крушения бизнес-джета. Обломок лежит на поляне близ въезда в поселок Куженкино в нескольких метрах от частного дачного участка.

Ранее сообщалось об обнаружении другого фрагмента бизнес-джета. Его также нашли близ поселка Куженкино Не уточнялось, обломок какой именно части самолета удалось найти, на месте работают сотрудники спецслужб.