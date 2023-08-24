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09:26, 24 августа 2023Россия

Опубликован отчет о полете разбившегося самолета Пригожина

Flightradar24: самолет Пригожина в последние секунды полета резко снизился

Фото: Михаил Царюк / РИА Новости

Потерпевший крушение в Тверской области самолет Embraer-135, на борту которого был Евгений Пригожин, в последние секунды полета начал резко снижаться. Это следует из опубликованного на сайте Flightradar 24 отчета о полете бизнес-джета.

Там говорится, что самолет поднялся на высоту 28 тысяч тысяч футов, что составляет около 8,5 километра, в 18:10 по московскому времени. Спустя девять минут воздушное судно начало хаотично набирать высоту, максимального уровня оно достигло на отметке 30,1 тысячи футов — то есть 9,2 километра.

Бизнес-джет передавал данные о своем движении и местонахождении до 18:20 — тогда он находился на высоте примерно 6 километров. В последние секунды полета самолет за 30 секунд потерял 2,4 километра, следует из отчета.

Самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На его борту находились 10 человек, которых спасти не удалось, сообщили в МЧС. Из опубликованного Росавиацией списка пассажиров бизнес-джета следует, что на борту Embraer Legacy был Евгений Пригожин. Помимо этого, на борту находились ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, а также Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.

Лайнер совершал рейс по маршруту МоскваСанкт-Петербург. Перед крушением очевидцы сообщали о двух сильных хлопках. Рассматривается несколько версий причин крушения. В качестве причин рассматривается ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

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    Анастасия Шейкина
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