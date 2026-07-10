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07:50, 10 июля 2026Мир

В Крыму жестко ответили на слова генсека НАТО о России

Константинов заявил, что Рютте ошибся с восприятием России, представляя ее в виде угрозы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибся с восприятием России, пытаясь представить ее в виде угрозы Западу. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

«Оценки Рютте ошибочны и провокационны. Он сознательно вводит всех в заблуждение. Это нам давно пора представлять Запад как долгосрочную угрозу России», — отметил он.

По словам Константинова, России «надо идти своим путем, строить свою цивилизацию, а они — пусть называют нас как хотят». Запад пытается «навязать комплекс вторичности, вины», считает политик.

Ранее в ходе саммита НАТО в Анкаре Марк Рютте позволил себе несколько резких высказываний в адрес России. Например, он заявил, что НАТО собирается вновь признать Россию долгосрочной угрозой для стран альянса. По его словам, НАТО придерживается исключительно оборонительной политики. Рютте также выразил ожидание, что в итоговой декларации саммита Россия будет названа «долгосрочной угрозой».

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