В новой серии «Простоквашино» Шарик решил «запостить котика» Матроскина в свой блог

Киностудия «Союзмультфильм» выложила на видеохостинге YouTube пятую серию обновленного «Простоквашино». Она называется «Шарик хочет телефон».

В новой серии Шарик расстроен малым количеством подписчиков в своем блоге и решает «запостить котика», коим оказался кот Матроскин.

В начале апреля «Союзмультфильм» выпустил первый эпизод мультсериала «Возвращение в Простоквашино», продолжения советской трилогии «Трое из Простоквашино». Писатель Эдуард Успенский, автор сценария оригинальных серий и повести «Дядя Федор, пес и кот», раскритиковал создателей мультфильма и обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет из-за «грубой переработки его произведений».

Позднее стало известно о планах киностудии перезапустить мультсериал «Возвращение блудного попугая». В частности, председатель правления компании Юлиана Слащева рассказала, что персонажа планируют сделать современным стендапером (комиком, выступающим перед живой аудиторией — прим. «Ленты.ру»).

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