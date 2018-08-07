Умер художник-постановщик «Каникул в Простоквашино»

Советский художник-мультипликатор Аркадий Шер скончался в возрасте 84 лет. Об этом в пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили агентству «Москва» во вторник, 7 августа.

«Тяжелая, невосполнимая утрата. Его творчество навсегда останется в памяти благодарных зрителей», — заявили в организации. Причина смерти пока не называется.

Шер работал на студии «Союзмультфильм» с 1959 года. С 1979-го он стал художником-постановщиком. Среди его работ — мультфильмы «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Приключения Васи Куролесова», «Сладкий родник», «Мы с Шерлоком Холмсом» и «Кот, который умел петь».

В 1992-м Шер дебютировал как режиссер с 24-м выпуском альманаха «Веселая карусель». Он также работал в качестве мультипликатора над мультфильмами «Кот в сапогах», «Капризная принцесса» и «Про злую мачеху».