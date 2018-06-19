Умер художник Евгений Вахтангов

Академик Российской академии художеств Евгений Вахтангов, внук основателя театра Вахтангова, скончался в возрасте 75 лет. Об этом во вторник, 19 июня, сообщается на сайте театра.

Причина смерти художника не раскрывается. Время и место похорон будут объявлены позже.

«С прискорбием сообщаем. Ушел из жизни Евгений Сергеевич Вахтангов — живописец, педагог, член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств, внук основателя нашего театра — Евгения Богратионовича Вахтангова. Вахтанговцы выражают глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям Евгения Сергеевича», — говорится в сообщении.

Работы Вахтангова вошли в собрания столичной Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге и частных коллекций по всему миру. Он работал в жанре портрета, натюрморта, пейзажа, в последнее время занимался абстрактным пуантилизмом (направление в неоимпрессионизме, в основе которого лежит манера письма раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы). Отмечается, что в 1970-х художник преподавал сценографию в Театральном училище имени Бориса Щукина.