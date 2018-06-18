Поезд насмерть сбил рисовавших граффити у рельсов 20-летних художников

Три уличных художника погибли во время создания граффити у железной дороги в Южном Лондоне. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает Daily Mail.

Рядом с телами молодых людей в возрасте около 20 лет обнаружены баллончики с краской. Погибших, по сообщениям полиции, обнаружили «спустя некоторое время» после смерти. Предположительно, их сбил ночной грузовой поезд.

Гибель художников на данный момент считается «необъяснимой». По одной из альтернативных версий следствия, юноши совершили суицид, но эту версию в правоохранительных органах называют «неправдоподобной».

По словам подполковника местной полиции, место происшествия устроено так, что молодые люди нигде не могли укрыться от поезда, даже если бы заранее увидели его приближение.

В марте сообщалось, что американский музыкант Калеб Скофилд влетел в ограду платной дороги на грузовике и сгорел заживо в 39 лет.

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