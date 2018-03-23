На съемках фильма Эдварда Нортона с Брюсом Уиллисом погиб пожарный

Нью-йоркский пожарный Майкл Дэвидсон скончался в больнице из-за травм, полученных во время съемок фильма Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 23 марта.

Отмечается, что в результате пожара на съемках пострадали пять человек, среди них еще два пожарных. Состояние последних оценивается как тяжелое.

Возгорание произошло в баре St. Nick's Jazz Pub. Как отмечает New York Post, Нортон заметил, что из подвала заведения идет дым, когда собирался снимать сцену возле паба. По словам очевидцев, обеспокоенный артист оставался на месте происшествия во время работы пожарных.

Дэвидсону было 37 лет. Он работал в пожарной части Нью-Йорка 15 лет. Его коллеги рассказали, что во время тушения возгорания внутри бара он отделился от группы, позже его нашли без сознания на полу.

Помимо Уиллиса, в «Сиротском Бруклине» снимаются Уиллем Дефо и Алек Болдуин. Нортон также исполнил одну из ролей в фильме.

В августе 2017-го на съемках супергеройского боевика «Дэдпул 2» в Ванкувере погибла каскадер Джой Харрис. Она выполняла трюк на мотоцикле, но не справилась с управлением и врезалась в витрину башни Shaw Tower.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!