Умер Билл Голд

Американский художник Билл Голд скончался у себя доме в Олд Гринвич, штат Коннектикут. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Биллу Голду было 97 лет. Он известен как автор постеров к культовым голливудским фильмам. За свою карьеру он создал более двух тысяч рекламных плакатов.

Среди работ Голда — постеры к «Касабланке» Майкла Кертица, «Заводному апельсину» Стэнли Кубрика, «Изгоняющему дьявола» Уильяма Фридкина, «В случае убийства набирайте "М"» Альфреда Хичкока, «К востоку от рая» Элии Казана, «8 с половиной» Федерико Феллини и «Славным парням» Мартина Скорсезе.

Художник тесно сотрудничал с Клинтом Иствудом — Голд, в частности, создал плакаты для его лент «Непрощенный», «Имя ему Смерть», «Сквозь строй», «Таинственная река» и «Дж. Эдгар».