Звезда «Овода» экстренно госпитализирован в Москве

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Андрей Харитонов

Российский актер Андрей Харитонов попал в московскую больницу в ночь на 21 мая. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Состояние артиста оценивается как тяжелое. Отмечается, что Харитонову была проведена срочная операция. Подробности произошедшего не раскрываются.

58-летний Харитонов известен по трехсерийному фильму «Овод» 1980 года, в котором сыграл главную роль. Он также снялся в лентах «Человек-невидимка», «Тайна "Черных дроздов"», «Вольный ветер», «Остров ненужных людей» и сериалах «Жизнь Клима Самгина» и «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Артист также выступил режиссером и сценаристом фильма «Жажда страсти», вышедшем в 1991 году.

16 мая сообщалось, что народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован в Москве.

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