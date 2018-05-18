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Лепс попал в больницу с переломанными ребрами

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Григорий Лепс

Заслуженный артист России Григорий Лепс госпитализирован. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что эстрадный исполнитель упал и получил перелом нескольких ребер. Подробности инцидента не раскрываются.

Представительница Лепса Наталья Мостакова подтвердила телеканалу РЕН ТВ, что музыкант находится в больнице, однако не стала называть причину госпитализации. Она заверила, что исполнитель скоро будет выписан из медицинского учреждения.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Мостакову, Лепс проходит обследование в столичной Боткинской больнице. Его состояние не вызывает опасений, заявила представительница музыканта.

16 мая стало известно, что Лепсу отказали во въезде в Израиль. Певец собирался посетить страну в рамках концертного тура. В 2016 году артисту без объяснения причин отказались выдать британскую визу.

55-летний Григорий Лепс — лауреат премии «Шансон года». Он записал такие композиции, как «Лондон», «Рюмка водки на столе», «Натали», «Самый лучший день» и «Уходи красиво».

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