Джигарханян попал в реанимацию

Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян попал в больницу. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Telegram-канал «112».

«Армен Джигарханян госпитализирован в общую реанимацию одной из столичных больниц», — говорится в сообщении. Состояние 82-летнего артиста оценивается как тяжелое.

26 апреля Джигарханяна уже госпитализировали и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Юрист актера Элина Мазур подтвердила: «Срочная госпитализация и его состояние — последствие воспаления легких, которое он недолечил в январе», — говорила она.

Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Позже стало известно, что Джигарханян впал в кому, однако в тот же день пришел в сознание.

Сообщалось также, что Джигарханян отказывался ехать в больницу, потому что хотел умереть дома.

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