Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян впал в кому, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах в четверг, 26 апреля.

Артиста экстренно доставили в одну из московских больниц с инфарктом, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Юрист актера Элина Мазур подтвердила факт госпитализации. «Срочная госпитализация и его состояние — последствие воспаления легких, которое он не долечил в январе», — сказала она

Ранее сообщалось, что состояние Джигарханяна оценивается как средней степени тяжести.

Режиссер уже дважды попадал в больницу в этом году. Первый раз он был госпитализирован 18 января, по одной из версий, причиной стали проблемы с сердцем, по другой — грипп. Второй раз Джигарханяна экстренно доставили в больницу 31 января с сердечным приступом, который был вызван осложнениями после пневмонии.

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