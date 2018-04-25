Шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге

Французский шансонье Шарль Азнавур попал в больницу в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает kp.ru.

«Действительно, сегодня Шарль Азнавур очень плохо себя почувствовал. Прямо с репетиции его увезли в одну из городских больниц, он пройдет полное обследование», — рассказали организаторы концерта артиста, который должен был состояться в среду.

Выступление Азнавура состоится в следующем году в концертном зале «Октябрьский».

«Уважаемые зрители, концерт Шарля Азнавура переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста. Билеты с датой 25 апреля 2018 года действительны 9 апреля 2019 года. Билеты подлежат возврату в кассы БКЗ. Возврат электронных билетов производится через сайты операторов», — говорится на сайте площадки.

Шарль Азнавур — французский исполнитель армянского происхождения. Проживает в Швейцарии.

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