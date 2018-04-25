Владимир Пресняков попал в больницу с инфарктом

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший госпитализирован после инфаркта. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Композитор находится в одной из московских больниц. Госпитализация связана с проблемами с сердцем.

Информацию о госпитализации подтвердила жена Преснякова.

25 апреля жена Михаила Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста. По словам Ларисы Луппиан, после съемок в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» Боярский и его коллеги стали постоянно встречаться и выпивать. «70-е годы — это очень пьющее время. Сейчас молодежь занимается йогой и ведет здоровый образ жизни, а нам не повезло с нашими мужчинами. Очень многие уже поумирали, потому что они пили жутко, просто страшно», — отметила Луппиан.

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