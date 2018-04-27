Джигарханян захотел умереть дома

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о нежелании народного артиста СССР ехать в больницу. Его слова в пятницу, 27 апреля, передает mk.ru.

«Всю последнюю неделю он в театр не ходил, находился дома. У него была сильная слабость, я и врач, которого пригласил, уговаривали его поехать в клинику — он ни в какую. "Если умру, то лучше дома". Я ему говорю: "Куда умирать собрались? У нас столько дел". Наконец с трудом уговорили», — заявил Согомонян.

Ранее он раскрыл подробности госпитализации актера. «Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы», — отметил друг Джигарханяна.

26 апреля сообщалось, что народного артиста доставили в одну из больниц Москвы. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Позже стало известно, что Джигарханян впал в кому, однако в тот же день пришел в сознание.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!