Раскрыты подробности госпитализации Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян проведет в больнице несколько дней. Об этом РИА Новости сообщил его друг Артур Согомонян в пятницу, 27 апреля.

«Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы», — отметил Согомонян. Он выразил надежду на то, что на следующей неделе Джигарханян уже сможет вернуться в театр.

26 апреля сообщалось, что народного артиста доставили в одну из больниц Москвы. Его состояние оценивалось как средней тяжести. Позже стало известно, что Джигарханян впал в кому, однако в тот же день пришел в сознание.

В январе актера дважды госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Армен Джигарханян — актер и театральный режиссер. Он играл в таких картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».

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