Лепсу запретили петь в Израиле

Певцу Григорию Лепсу отказали во въезде в Израиль. Об этом в своем Facebook написала депутат кнессета Юлия Малиновская.

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«Я не могу объяснить тот поразительный факт, что полиция теперь занимается вопросом въезда в Израиль популярного российского певца. Ко мне обратился шокированный организатор концертного тура Лепса. Он рассказал, что 17 сопровождающих

музыкантов и технических работников получили разрешения на въезд без всяких проблем. Единственный, кого неожиданно завернули, — сам Лепс», — отметила политик.

Она уточнила, что на концерт Лепса было продано более трех тысяч билетов.

В 2013 году Лепсу запретили въезд в США. Американские власти подозревали его в связях с восточноевропейской мафией и перевозке денег для нее. Сам артист назвал обвинения Вашингтона абсурдными.

В 2016 году Лепсу, исполнившему композицию «Я уеду жить в Лондон», отказались выдать британскую визу. Он рассказал, что его документы «рассматривали 120 дней и в итоге завернули без объяснения причин».

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