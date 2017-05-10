Лепс попал в базу «Миротворца» за слова о разборках между украинцами

Российский эстрадный певец Григорий Лепс попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Его личные данные опубликованы на сайте в среду, 10 мая.

Лепса внесли в список за незаконное пересечение государственной границы Украины, а также «оправдание российской агрессии, поддержку российского оккупационного режима в Крыму». Портал также приводит слова исполнителя из интервью, в котором он отрицает причастность России к конфликту на Украине.

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«Мы же не воюем с Украиной. Это украинцы между собой там пытаются разобраться. Пусть разбираются», — заявил артист в 2014 году.

Григорий Лепс (полная фамилия — Лепсверидзе) несколько раз выступал в Крыму, в том числе в августе 2016 года. Посещение полуострова после его воссоединения с Россией в Киеве считают нарушением государственной границы.

«Миротворец» публикует сведения о людях, которые оппозиционно настроены по отношению к действующей украинской власти или посещали Крым без согласования с Киевом. На сайте появились данные таких российских артистов, как Стас Костюшкин, Юлия Самойлова, Дима Билан, Валерий Леонтьев. Некоторым из них Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту, Москва же это отрицает.

