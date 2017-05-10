Сайт «Миротворец» обвинил писателя Сергея Лукьяненко в украинофобии

Российский писатель Сергей Лукьяненко, автор серии книг «Дозор», попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на странице ресурса.

Литератора обвинили в украинофобии, провокациях и нарушении украинского законодательства в связи с посещением Крыма в начале мая 2017 года. На сайте приводится дата рождения Лукьяненко и ссылки на его страницы в социальных сетях.

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Украинский «Миротворец» публикует личную информацию людей, которые оппозиционно настроены по отношению к нынешней киевской власти. Также на сайте выкладываются данные о тех, кто без согласования с Украиной посетил Крым после его присоединения к России.

На ресурсе, в частности, содержатся сведения о Диме Билане, Стивене Сигале, Юрии Лозе, Диане Гурцкой, Ольге Кабо, Александре Маршале, Ирине Аллегровой, Михаиле Шуфутинском, Татьяне Липницкой (Бьянка), Юлианне Карауловой, Стасе Пьехе и Юлии Самойловой.

Лукьяненко написал такие произведения, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Сумеречный дозор», «Последний дозор», «Новый дозор» и «Шестой дозор», а также цикл романов «Рыцари Сорока Островов», «Линия грез», «Лабиринт отражений» и «Геном». Лауреат премий «Аэлита» и «Платиновый Тарлан».