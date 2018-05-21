Умер режиссер запрещенного фильма «Комиссар»

Режиссер и писатель Александр Аскольдов скончался в Швеции. Об этом «Интерфаксу» в понедельник, 21 мая, рассказал источник в близком окружении кинематографиста.

«Александр Аскольдов скончался после тяжелой продолжительной болезни в госпитале в Швеции», — подчеркнул собеседник агентства. Кинематографисту было 85 лет.

Аскольдов — режиссер и сценарист фильма «Комиссар» с Нонной Мордюковой и Роланом Быковым в главных ролях. Лента была снята в 1967 году по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Картина была запрещена к показу и 21 год не выходила в прокат.

Впервые «Комиссара» показали на международном кинофестивале в Сан-Франциско в 1988 году. В том же году лента была удостоена «Серебряного Медведя» на Берлинале. «Комиссар» — единственный художественный фильм Аскольдова. В последние годы жизни режиссер преподавал в европейских киношколах и университетах.