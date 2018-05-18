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Умер создатель стишков-пирожков

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Владислав Кунгуров

Создатель стишков-пирожков Владислав Кунгуров скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщается в группе «Пирожки +» во «ВКонтакте» в пятницу, 18 мая.

«Друзья, сегодня ушел из жизни Владислав Кунгуров — человек, который придумал пирожки», — говорится в публикации. Причина смерти не уточняется, однако в группе ранее собирали деньги на его лечение.

Подписчики почтили память поэта собственными стишками-пирожками. Один из комментаторов сочинил такое стихотворение:

«Мы поминая Владислава
Налепим добрых пирожков
Накроем ими рюмку водки
Слезу с щеки своей смахнем».

Согласно информации в группе, стишок-пирожок — «это четверостишие, не обязательно смешное, написанное четырехстопным ямбом, строчными буквами, без знаков препинания, с отсутствием явных рифм, но воистину со смыслом».

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