Умер российский мультипликатор и комиксист Хихус

Российский художник-мультипликатор и комиксист Павел Сухих, более известный как Хихус, умер от рака. Об этом сообщил в Facebook его друг Сергей Кузнецов.

«Израильские врачи сказали, что не могут ничем помочь, так что он вполне понимал, что происходит. Публично он обо всем этом не хотел объявлять, но со мной немного об этом говорил. Насколько я знаю, умер легко. Вечная память», — написал он.

Как отмечает Znak.com, Хихусу было 50 лет. Из информации на его странице в Facebook следует, что в последние годы художник жил в Израиле.

Хихус был одним из основателей фестиваля рисованных историй «КомМиссия», он также создал художественную группу «Люди мертвой рыбы». Один из самых известных мультфильмов Хихуса — «Как я похудел на 21 грамм».

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