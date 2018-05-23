«Союзмультфильм» сделает из попугая Кеши «современного стендапера»

Студия «Союзмультфильм» начала работу над пилотным эпизодом нового мультсериала о попугае Кеше. Персонажа планируют сделать современным стендапером (комиком, выступающим перед живой аудиторией — прим. "Ленты.ру"), заявила РБК председатель правления компании Юлиана Слащева.

«Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был», — заявила Слащева.

Автором сценария выступил Александр Курляндский, работавший над оригинальными сериями «Возвращения блудного попугая».

В начале апреля «Союзмультфильм» выпустил первый эпизод мультсериала «Возвращение в Простоквашино», продолжения советской трилогии «Трое из Простоквашино». Писатель Эдуард Успенский, автор сценария оригинальных серий и повести «Дядя Федор, пес и кот», раскритиковал создателей мультфильма и обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет из-за «грубой переработки его произведений».

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