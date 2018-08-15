Друг Эдуарда Успенского раскрыл причину его смерти

Композитор Григорий Гладков назвал причину смерти своего друга, писателя Эдуарда Успенского. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».

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«Да, Эдуард Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально», — сказал он.

Детский писатель и сценарист Эдуард Успенский умер в Москве 14 августа на 81-м году жизни. Как стало известно, 9 августа он потерял сознание у себя дома, тогда ему потребовалась неотложная помощь.

Произведения Успенского были переведены белее чем на 20 языков, а придуманный им Чебурашка стал талисманом олимпийской сборной России.

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