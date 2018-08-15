Народная артистка России отметила 92-й день рождения и умерла

В Москве скончалась народная артистка России, оперная певица, бывшая солистка Большого театра Валентина Левко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.

«Прощание с Валентиной Левко, скорее всего, пройдет в Академии имени Гнесиных. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — заявил сотрудник театра.

Певице за день до смерти исполнилось 92 года. Она умерла после продолжительной болезни.

За свою карьеру Левко исполнила такие оперные партии, как Графиня в опере «Пиковая дама» Чайковского, Любаша в «Царской невесте» Римского-Корсакова, Ратмир в опере «Руслан и Людмила» Глинки.