Умер народный артист РСФСР Геннадий Печников

В Москве скончался народный артист РСФСР Геннадий Печников. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«По предварительной информации, церемония прощания с актером пройдет в РАМТ», — уточнили в пресс-службе Российского академического Молодежного театра (РАМТ).

Печникову был 91 год.

Артист был художественным руководителем Института театрального искусства имени Ершова. Среди его режиссерских работ — спектакли «Винтовки Терезы Каррар», «Как закалялась сталь», «Рамаяна», «Рядом с Большим, напротив Малого» и «Золотое звено дружбы».