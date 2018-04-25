Умер народный артист СССР Шухрат Аббасов

В Ташкенте скончался народный артист СССР Шухрат Аббасов. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на близких режиссера.

Режиссеру было 87 лет.

«Шухрат Салихович скончался сегодня в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте», — сказал один из членов семьи артиста. Абассова похоронят на одном из мусульманских мемориальных комплексов в столице Узбекистана.

В фильмографии кинематографиста такие картины, как «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный», «Драма любви», «Маленький человек на большой войне», «Отчие долины», «Абу Райхан Беруни» и «Прозрение».

Он также сыграл в лентах «Птицы наших надежд» и «Тайна красоты».

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