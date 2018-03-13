Российский пианист сравнил Табакова с офицером СС

Российский пианист и дирижер Андрей Гаврилов прокомментировал новость о смерти народного артиста СССР Олега Табакова. Пост он опубликовал в Facebook во вторник, 13 марта.

Он привел рядом два некролога последней недели — на Табакова и на бывшего унтершарфюрера СС Оскара Гренинга, известного как «бухгалтер Освенцима». «Какая между этими людьми разница? Да никакой. Оба ничтожное говно», — написал Гаврилов.

Табаков скончался 12 марта после нескольких месяцев, проведенных в больнице. В конце декабря 2017-го актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Ему было 82 года.

О смерти «бухгалтера Освенцима» стало известно в тот же день. Он умер в возрасте 96 лет в больнице в Германии.

Гаврилов — российский, английский, немецкий и швейцарский пианист и дирижер. Он уехал из СССР в 1985 году и с тех пор живет за границей. В его репертуаре произведения Баха, Генделя, Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шуберта, Листа, Мендельсона, Шопена, Брамса, Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского, Шостаковича, Шнитке.

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