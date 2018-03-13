Серебренников рассказал об «учителе и отце» Олеге Табакове

Находящийся под домашним арестом по делу о мошенничестве режиссер Кирилл Серебренников передал через адвоката соболезнования в связи со смертью актера Олега Табакова. Текст письма опубликован на сайте «Гоголь-центра».

«Для меня лично и для многих актеров Гоголь-центра, окончивших Школу-студию МХАТ, он еще был настоящим Учителем, гуру, Отцом. Он всегда был тем, к кому можно обратиться за помощью, и он поможет, к кому можно прийти за советом, и этот совет будет по делу, он был тем, одно присутствие которого в нашей жизни давало силы, уверенность и вдохновение», — поделился Серебренников.

Материалы по теме Вечный Олег Ушел из жизни актер Олег Табаков

Народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Актер умер в окружении семьи в госпитале. Он несколько месяцев находился в больнице, и не узнавал близких. В январе Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Режиссера обвиняют по делу о хищениях бюджетных средств на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!