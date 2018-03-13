Все новые серии «Простоквашино» посвятят Олегу Табакову

Киностудия «Союзмультфильм» посвятит все новые серии «Простоквашино» актеру Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в старых эпизодах мультфильма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

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Он отметила, что смерть актера — невосполнимая утрата для студии, и в начале каждого эпизода мультфильма будет появляться памятная надпись.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Актер умер в окружении семьи в госпитале. Он несколько месяцев находился в больнице, и не узнавал близких. В январе Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Летом прошлого года сообщалось, что с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино. По словам автора рассказа Эдуарда Успенского, новая версия мультфильма отразит произошедшие в России изменения.

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