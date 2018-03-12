Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Табакова

Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Российская культура понесла невосполнимую утрату — от нас ушел великий Олег Табаков, а вместе с ним и целая эпоха в истории отечественного театра и кино», — говорится в сообщении.

«Эта новость стала огромным потрясением для миллионов людей, знавших и любивших творчество Олега Павловича. Гениальный актер, выдающийся режиссер и педагог, он был кумиром нескольких поколений, творцом по призванию, личностью подлинно высоких принципов и убеждений. Выходя на сцену или появляясь в кадре, Олег Павлович приносил с собой особую атмосферу, дарил зрителям неподдельные эмоции, покорял их своей харизмой и обаянием», — добавил глава Минкульта.

Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет.