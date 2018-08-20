Умер народный художник России Виталий Волович

В Екатеринбурге скончался народный художник России Виталий Волович. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщается на сайте Екатеринбургской городской думы.

«Художник с мировым именем, почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром, 20 августа 2018 года, на 91-м году жизни», — говорится в сообщении.

По данным Федерального агентства новостей (ФАН), художник в последнее время сильно болел. Несколько месяцев назад он попал в реанимацию с сильной интоксикацией, он находился на искусственной вентиляции легких.

Волович наиболее известен иллюстрациями к книгам. Он работал над такими литературными произведениями, как «Кладовая солнца», «Слово о полку Игореве», «Ричард III», «Роман о Тристане и Изольде», «Страх и отчаяние в Третьей империи».