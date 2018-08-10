«Распявший» Гагарина 34-летний художник умер в поезде

Уличный художник Александр Жунев скончался в поезде, следовавшем из Москвы в Пермь. Об этом в Facebook в пятницу, 10 августа, сообщила его супруга Анна Жунева.

«Он умер ночью в поезде, направляясь из Москвы домой, в Пермь. Уснул и больше не проснулся. Остановилось сердце, стучавшее всего 34 года. Саша принадлежал не только и не столько семье; его голова всегда была забита идеями, направленными за пределы тихой частной жизни. Он мечтал преображать мир, делать его ярче и интереснее», — рассказала Жунева. Она не назвала точной причины смерти супруга.

Женщина отметила, что прощание с художником состоится 11 августа в Перми. «Если вы чувствуете отклик нашей утрате, можете прийти. Или просто возложить цветы и зажечь свечи возле его работ в городе», — добавила она.

Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»

Жунев приобрел известность благодаря скандальному граффити 2015 года, прозванному прессой «распятым Гагариным». Художник изобразил распятого на кресте советского космонавта на одном из зданий в центре Перми между бывшим ракетным училищем и кафедральным собором в ночь на 12 апреля. В тот год День космонавтики совпал с Пасхой. Жунев заявил, что посчитал это символичным, поскольку наука и религия долгое время противостояли друг другу.

Прокуратура собралась завести уголовное дело на Жунева, однако эксперты не нашли состава преступления по статье «Вандализм». Художника приговорили к штрафу в размере 1000 рублей.