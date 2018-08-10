Умер художник Николай Никогосян

Народный художник СССР и скульптор Николай Никогосян скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте Российской академии художеств в пятницу, 10 августа.

Время и место похорон Никогосяна будут озвучены позднее. Причина смерти пока не раскрывается.

«Наиболее известные работы Никогосяна — монументальные скульптурные образы, включенные в архитектурный ансамбль на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве, скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве, памятник выдающемуся деятелю армянской культуры Микаэлу Налбандяну в Ереване, скульптурная композиция армянского философа V века Мовси Хоренаци для здания Матенадарана в Ереване», — отметили в академии.

Помимо этого, Никогосян выступил автором портретов Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича и Алексея Костякова, а также создал мемориальные памятники Самуилу Маршаку и Семену Косбергу. Звание народного художника СССР он получил в 1985 году.