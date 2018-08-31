Умер создатель «Призрачного гонщика»

В США скончался автор комиксов Гэри Фридрих. Об этом сообщил в Facebook его коллега Тони Изабелла, приводя слова сценариста и редактора Роя Томаса.

Ему было 75 лет.

«Не буду сейчас вдаваться в детали, но я хотел сказать, что один из моих старейших и близких друзей Гэри Фридрих скончался прошлой ночью от осложнений болезни Паркинсона, с которой он боролся несколько лет», — отметил Томас.

По его словам, Фридрих несколько лет назад полностью оглох, из-за чего чувствовал себя отрезанным от общества. «Его жена Джин, кажется, рада, что он наконец обрел покой», — добавил Томас.

Гэри Фридрих работал в Marvel в 1960-е и 1970-е, а также в закрывшемся издательстве Charlton Comics. Он стал соавтором таких серий, как «Капитан Америка», «Сорвиголова», «Агенты "Щ.И.Т."», а также одним из создателей «Призрачного гонщика».