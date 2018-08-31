Культура
 
Последние новости
Поклонская вспомнила о совести после речи Путина о пенсиях
Стало известно о предложениях Ельцина встретиться с Клинтоном в уединенном месте
Доказано спонтанное происхождение жизни
На российском оборонном заводе произошел взрыв
Россия отмела польскую версию о взрыве самолета Качиньского
Юная американка превратилась в мальчика и подбила мачеху стать отцом
В Медведевой захотели увидеть канадскую фигуристку
Россиян избавят от некачественного пива
Российского священника задержали за изнасилование школьницы
Новости партнеров

Умер создатель «Призрачного гонщика»

Перейти в «Мою Ленту»
Гэри Фридрих

В США скончался автор комиксов Гэри Фридрих. Об этом сообщил в Facebook его коллега Тони Изабелла, приводя слова сценариста и редактора Роя Томаса.

Ему было 75 лет.

«Не буду сейчас вдаваться в детали, но я хотел сказать, что один из моих старейших и близких друзей Гэри Фридрих скончался прошлой ночью от осложнений болезни Паркинсона, с которой он боролся несколько лет», — отметил Томас.

По его словам, Фридрих несколько лет назад полностью оглох, из-за чего чувствовал себя отрезанным от общества. «Его жена Джин, кажется, рада, что он наконец обрел покой», — добавил Томас.

Гэри Фридрих работал в Marvel в 1960-е и 1970-е, а также в закрывшемся издательстве Charlton Comics. Он стал соавтором таких серий, как «Капитан Америка», «Сорвиголова», «Агенты "Щ.И.Т."», а также одним из создателей «Призрачного гонщика».

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер создатель Росомахи и сценарист комиксов о Бэтмене и Супермене
В честь умершего актера Адама Уэста подали бэт-сигнал
Иллюстратор комиксов о супергероях Бернард Райтсон умер от рака мозга
Другие материалы рубрики
Культура02:41Сегодня

Космос как сочувствие

Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
02:57Сегодня

Избивший диджея Smash депутат подал в суд на Тимати

11:3521 августа

Мадонну высмеяли за самовлюбленную речь об Арете Франклин

19:5930 августа

Депардье заподозрили в изнасиловании и домогательствах

Культура13:3330 августа

Иосиф броский

За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
13:0930 августа

Умер Иосиф Кобзон

23:4021 августа

Умер актер «Лентяево» Карл Стефанссон

17:2530 августа

Раскрыты детали смерти Кобзона

Культура00:2528 августа

«Смерть Робина Уильямса открыла фильму дорогу»

Гас Ван Сэнт о своем байопике скандального художника Джона Каллахана
10:2030 августа

Умер автор «Городка»

10:4621 августа

Новый фильм Спейси стал самым провальным в карьере актера

12:1930 августа

Умер актер из «33 квадратных метров»

Россия
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
На российском оборонном заводе произошел взрыв
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Российского священника задержали за изнасилование школьницы
Поклонская вспомнила о совести после речи Путина о пенсиях
Подсчитаны траты родителей на подготовку ребенка к школе
Все материалы
Мир
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Стало известно о предложениях Ельцина встретиться с Клинтоном в уединенном месте
Разозлившиеся из-за Трампа в подгузниках лондонцы придумали месть мэру
Жену Нетаньяху обвинили во взятках ради имиджа мужа
Обрушившуюся крышу римской церкви сняли на видео
Вашингтону пообещали устрашающие последствия в случае удара по Сирии
«Не время играть мускулами»
 
Все материалы
Бывший СССР
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Узбекские воры в законе решили подчиниться российскому криминалу
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Киев подготовился к расторжению Договора о дружбе с Россией
На Украине раскрыли сеть по «вмешательству в выборы»
Руины уничтоженного обстрелами донецкого аэропорта сняли на видео
Украина запретила въезд российскому дипломату
Все материалы
Экономика
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Удивить мир
Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
Титов раскритиковал Набиуллину
Нацпроект за полтора триллиона подорожал в четыре раза
Россиянин решил продать лимузин президента США
В США назвали сроки введения новых пошлин на китайские товары
Все материалы
Силовые структуры
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного проверили психиатры
Избитый в колонии осужденный проиграл суд тюремщикам
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Сотрудник ФСБ пытал бизнесмена охотничьим карабином
Арестован начальник службы транспортной безопасности московских вокзалов
Все материалы
Наука и техника
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Найден способ спасти сотни тысяч людей от смерти
В Арктике нашли «климатическую бомбу»
На египетской мумии обнаружили скрытые письмена
В России объяснили «потерю аппетита» к Су-57
Генерал-майор рассказал об участии России в создании F-35
Все материалы
Спорт
«Ненавижу играть против нее»
Старшей сестре Серены Уильямс 38. И она по-прежнему опасна
Министр спорта России высказался о допинге биатлонистов
В Медведевой захотели увидеть канадскую фигуристку
ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Зубы хоккеиста и олимпийскую майку отдадут нуждающимся
«Уфа» полчаса играла против девятерых и вылетела из Лиги Европы
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды
Все материалы
Культура
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
Избивший диджея Smash депутат подал в суд на Тимати
Депардье заподозрили в изнасиловании и домогательствах
Умер Иосиф Кобзон
Раскрыты детали смерти Кобзона
Все материалы
Интернет и СМИ
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Яндекс» почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
В газете 1995 года обнаружили секретный код
Обвиненные в геноциде мусульман военные Мьянмы нашли «убежище» во «ВКонтакте»
В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии
Все материалы
Ценности
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Невеста Джастина Бибера пришла к священнику с надписью «Россия» на груди
Россиянка назвала лучшие позы для фото в Instagram
Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье
Джастин Бибер пришел на свидание с расстегнутой ширинкой
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В Альпах исчез туристический самолет
В Черном море взорвался гидроцикл с туристами
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Раскрыты подробности дебоша таджика на рейсе Москва — Душанбе
Все материалы
Из жизни
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Юная американка превратилась в мальчика и подбила мачеху стать отцом
Обезьяна пропала из зоопарка и отведала картошки фри
Уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь
Бутерброд спровоцировал массовую драку в поезде
Все материалы
Неформат
Уголок жесткого тюнинга на Московском автомобильном салоне
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Все новинки московского автосалона
Премьеры ММАС 2018 в одной галерее
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Kia привезет в Россию конкурента «Креты»
Компания BMW показала на видео новый родстер Z4
Новый гиперкар Koenigsegg расскажет о скандинавской мифологии
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы