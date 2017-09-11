Умер создатель Росомахи и сценарист комиксов о Бэтмене и Супермене

Писатель и редактор комиксов Лен Уэйн скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает портал Mashable в понедельник, 11 сентября.

Причина смерти литератора не раскрывается.

Уэйн работал с художником Дэйвом Кокрамом над перезапуском серии комиксов «Люди Икс» в 1975 году. Вместе они добавили в команду супермутантов таких персонажей, как Росомаха, Ночной Змей, Колосс и Гроза.

В конце 1980-х Уэйн выступил редактором серии комиксов «Хранители» Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Он также писал сценарии для выпусков «Бэтмена», «Супермена», «Флэша», «Зеленого Фонаря» и «Сорвиголовы».

Совместно с иллюстратором Бернардом Райтсоном, скончавшимся от рака мозга в марте, писатель создал супергероя по имени Болотная тварь (Swamp Thing).

Память Уэйна в соцсетях почтили представители издательств Marvel и DC, а также актер Хью Джекман, сыгравший Росомаху в экранизации комиксов о Людях Икс.

«Мне посчастливилось познакомится с Леном Уэйном в 2008 году. Я сказал ему тогда, что он сердцем, головой и руками создал величайших персонажей комиксов», — написал Джекман в Twitter. К посту он приложил совместную фотографию с писателем.