Иллюстратор комиксов о супергероях Бернард Райтсон умер от рака мозга

Американский художник Бернард Райтсон, создатель Болотной твари из вселенной DC Comics, скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает портал Collider.

Причиной смерти Райтсона стал рак мозга, с которым иллюстратор боролся последние несколько лет. В начале 2017 года художник объявил о выходе на пенсию из-за ухудшения здоровья.

Райтсон был одним из художников, работавших над сериями комиксов о Человеке-Пауке, Карателе и Бэтмене. В 1971 году он совместно со сценаристом Леном Уэйном создал супергероя по имени Болотная тварь (Swamp Thing), защитника природы и человечества. Персноаж появится в анимационном фильме «Темная Вселенная» (Justice League Dark), который выйдет в 2017 году.

Бернард Райтсон также выступил концепт-художником для лент «Охотники за привидениями», «В поисках галактики» и хоррора «Мгла».

