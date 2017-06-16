В честь умершего актера Адама Уэста подали бэт-сигнал

На здании городского совета Лос-Анджелеса, штат Калифорния, высветился бэт-сигнал. Об этом в пятницу, 16 июня, в Twitter написал Райан Паркер.

«Бэт-сигнал на Сити-холле. Очень мило. Мы любим тебя, Адам Уэст», — отметил он.

Подсветка в виде летучей мыши, которая призвана вызвать Бэтмена, зажглась в память об американском актере Адаме Уэсте, сыгравшем героя в телевизионном сериале 1960-х годов.

Уэст умер на 89-м году жизни 10 июня.

Сериал «Бэтмен», основанный на одноименной серии комиксов компании DC, выходил на канале ABC с 1966 по 1968 год. Всего было снято 120 эпизодов, поделенных на три сезона.

Бэт-сигнал — светящийся прожектор с нарисованной летучей мышью на его стекле, луч света которого, по сюжету комиксов о Бэтмене, направляли в небо над Готэмом в случае атаки сил зла.