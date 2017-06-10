Умер сыгравший классического Бэтмена актер Адам Уэст

На 89-м году жизни скончался американский актер Адам Уэст, сыгравший Бэтмена в одноименном телевизионном сериале 1960-х годов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

О кончине актера сообщили его родственники. Он умер в кругу родных в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) после многолетней борьбы с лейкемией.

Уэст обрел популярность, после того как снялся в главной роли в телесериале канала ABC «Бэтмен», который стал в США культовым как среди детей, так и взрослых.

После нескольких лет в роли борца с преступностью актер снимался еще в нескольких сериалах и фильмах, но не смог добиться былого успеха. Он рассматривался в качестве кандидата на роль Джеймса Бонда в фильме «Бриллианты навсегда», но так и не сыграл в нем.

В начале 1980-х годов Уэст занялся озвучиванием анимационных фильмов. Работал над сериалами «Симпсоны», «Волшебные родители», «Ким Пять-с-Плюсом» и «Бэтмен». Он также озвучивал мэра вымышленного города Куахог в «Гриффинах», который был создан по образу актера.