Бэтмен раскрыл свою суперспособность в первом трейлере «Лиги справедливости»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер супергеройского боевика «Лига справедливости». Режиссером фильма выступил Зак Снайдер снявший такие ленты, как «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Хранители» и «300 спартанцев».

В ролике Флеш (Эзра Миллер) спрашивает у Бэтмена (Бен Аффлек) о его суперспособностях. На это Брюс Уэйн отвечает ему: «Я богат».

В картине снялись Эми Адамс, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Эмбер Херд и Генри Кавилл. Премьера «Лиги справедливости» намечена на 16 ноября.